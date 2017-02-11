32 yıl önce Gebze'de neler oldu?

Gamze Özçelik tarafından hafta içi her gün canlı olarak sunulan www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebzetv.com da canlı yayında arşivlerimizi okuyucu ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz.
3 Şubat 1986 (32 yıl önce) pazartesi günü yayınlanan gazetemizde, ilk sayfa haberlerinden başlıklar şu şekilde:
1-Zorlu Pazarlık Sona Erdi
2-Organize Sanayi Bölgesi Arsası 1 Milyar 300 Milyona Satıldı
3-İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut’un Makam Şoförünün Çarptığı Kadın Öldü
4-Daha Önce Babalarını Kaybeden 3 Çocuk Kimsesiz Kaldı
Gebze'nin kültür tarihine ışık tutup eski fotoğraflarını yayınlayan Eski Gebze Fotoğrafları facebook sayfası Gebze'de yaşayanları eskiye götürüyor.
Sedef SIR