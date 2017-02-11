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32 yıl önce Gebze'de neler oldu?

Gündem Özel Programı ile tarihe ışık tutup www.gebzegazetesi.com olarak hafta içi her gün karşınızda olacağız.

32 yıl önce Gebze'de neler oldu?

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:30

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Gamze Özçelik tarafından hafta içi her gün canlı olarak sunulan www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebzetv.com da canlı yayında arşivlerimizi okuyucu ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. 

3 Şubat 1986 (32 yıl önce) pazartesi günü yayınlanan gazetemizde, ilk sayfa haberlerinden başlıklar şu şekilde:

  1-Zorlu Pazarlık Sona Erdi

  2-Organize Sanayi Bölgesi Arsası 1 Milyar 300 Milyona Satıldı

  3-İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut’un Makam Şoförünün Çarptığı  Kadın Öldü

  4-Daha Önce Babalarını Kaybeden 3 Çocuk Kimsesiz Kaldı

 

 

 Fotoğraflarla eski gebze

 Gebze'nin kültür tarihine ışık tutup eski fotoğraflarını yayınlayan Eski Gebze Fotoğrafları facebook sayfası Gebze'de yaşayanları eskiye götürüyor.

Sedef SIR

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