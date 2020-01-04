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Aile şefkati ile hayata tutundular

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle 2 bin 139 kişinin derdine derman oldu.

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği “Evde Bakım Hizmeti” adeta bir aile şefkati sağlayarak vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2 bin 139 kişinin derdine derman olundu.

 

BU HİZMET YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile sosyal belediyecilik alanında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkûm olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

 

2 BİN 139 KİŞİYE YARDIM EDİLDİ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında Evde Bakım Hizmeti almaya başlayan vatandaşların tırnak kesimi, saç kesimi ve diğer kişisel temizlikleri yapılıyor. Ayrıca evde bakım hizmeti kapsamında evin tüm temizliği yapılıyor ve haftalık sıcak yemek veriliyor. 2019 yılı içerisinde ekipler 1 bin 580 evde öz bakım, 298 haneye ev temizliği ve öz bakım, 261 haneye ise ev temizliği yaptı.

 

NASIL YARARLANILIYOR
Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.

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