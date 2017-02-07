Atık Gazlara Çözüm Üretildi

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) yürütülen proje kapsamında atık gazların bakteriler tarafından arıtılması ve bu sayede atmosfere salınımının engellenmesi hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında atık gazların bakteriler tarafından arıtılması hedefleniyor.

GTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özellikle endüstriyel üretimin, nüfus ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirler başta olmak üzere dünyada artan hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki kaygıları da beraberinde gündeme getirdiği kaydedildi.

Malzeme bakterilerin atık gaz ile temas süresini arttıracak



Ulusal ve uluslararası düzenlemelerle emisyonlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle daha seçici ve ekonomik arıtım sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, bu doğrultuda Gebze Teknik Üniversitesinde biyolojik atık gaz giderimi üzerine yürütülen çalışmalara hız verildiği ifade edildi.

Açıklamada, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Faruk Can'ın doktora tezi "Demir Porfirin Modifiyeli Hollow Fiber Membran Biyofilm Reaktör Kullanılarak Biyolojik NOx Giderim Sistemi" Projesi kapsamında alternatif bir arıtım yöntemi olarak geliştirilecek yeni sistemle baca gazı emisyonlarında bulunan azot oksit (NOx) gazlarını, membran biyofilm reaktör aracılığıyla havadaki azot gazına dönüştürecek bir proje geliştirildiğine işaret edilerek, "Projede tasarlanan seçici malzeme, bakterilerin atık gaz ile temas süresini arttıracak. Bu sayede, reaktör içerisinde uygun şartlar altındaki bakteriler, atık gazı yüksek verimlerde tüketerek, zararlı azot oksitlerin atmosfere salınımını engellemiş olacak." denildi.

KOCAELİ (AA)