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Balyanoz Koyu, Darıca’ya Değer Katacak

Büyükşehir, Balyanoz Koyu Parkında kısa bir süre içinde çalışmalarını tamamlayacak. Balyanoz Koyu, Darıca’ya değer katacak

Balyanoz Koyu, Darıca'ya Değer Katacak

17 Aralık 2021 Cuma 09:52

Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde eğlence merkezlerinden olacak Darıca Balyanoz Koyu Sahil Parkı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları devam ediyor. Aydınlatma işlerinin bitmesinden sonra Darıca Balyanoz Koyu giriş kapısı ve korkuluk montajları da tamamlandı. Kentsel donatı elemanlarının da konulduğu parkta güzel görüntüler ortaya çıkmaya başladı. 


OTOPARK ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ 

Bayramoğlu Sahil Parkı’nın hemen yanında inşa edilen Balyanoz Sahil Parkı içinde olan mescit, tuvalet ve deponun olacağı binanın inşası tamamlandı. Sahil parkına gelecek vatandaşların araçlarını park edeceği otoparkın asfalt serimi yapılarak, çizgileri çizildi. Yeşil alanda çimlendirme için tohum serpen Büyükşehir ekipleri, çocuk oyun gruplarını kurdu. Sahilde kurulan iskelelerin ahşap zemin kaplamaları bitirildi. Korkuluk montajları tamamlandı. 


BASKETBOL SAHASI, FITNESS ALANI VE TENİS KORTU 

Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi kapsamında sahil parkı içerisinde yer alacak olan basketbol sahasının zemini tamamlanarak çevre çitleri çekildi. Ekipler yakın zamanda potaları koymaya hazırlanıyor. Parka gelen vatandaşlara daha fazla sosyalleşme ve spor yapma imkanı sunmak için çalışan Büyükşehir, fitness alanının kurulumunu tamamladı. Yeni bir yaşam alanı oluşturulan Balyanoz Koyu’nda mescit, tenis kortu, kafeterya, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar inşa edilecek. 


DARICA’YA ÖNEMLİ YATIRIM 

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırımı daha gerçekleştiriyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın iyi vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu’nda inşa edilen sahil parkı, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.


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