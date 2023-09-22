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Başkan Şayir’in Bir Projesi Daha Hayata Geçiriyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde sözünü verdiği Demirciler Mahallesi’ne yapılacak olan halı saha, düğün salonu ve sosyal tesis projesinin yakında temelinin atılacağı müjdesini verdi.

Başkan Şayir'in Bir Projesi Daha Hayata Geçiriyor

22 Eylül 2023 Cuma 11:07

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 29 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine sözünü verdiği halı saha, düğün salonu ve sosyal tesis projesinin temelini yakında atıyor. Dilovası Belediyesi teknik ekibiyle birlikte sahaya çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Demirciler Mahallesi’ne giderek yakın bir tarihte temeli atılacak olan halı saha, düğün salonu ve sosyal tesisin bulunacağı alanı inceleyerek yapılacak olan projeyle ilgili bilgi aldı.  

DİLOVASI DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK Demirciler Mahallesi’ndeki vatandaşların sosyal yaşamlarına zenginlik katacak olan projenin yakın bir zamanda temelinin atılacağını belirten Başkan Şayir, “Demirciler mahallemizde ki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarına zenginlik katacak olan tesisimizin inşallah yakın bir zaman da temelini atacağız. Seçim beyannamemizde yer alan ve vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz bir projemizin daha hayata geçmesi için başlattığımız çalışmada sona geldik. İlerleyen süreçte ihalesi yapılarak temelini halkımızla birlikte atacağız. Yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerimizle birlikte ilçemiz her geçen gün kalkınmaya ve değer kazanmaya devam edecektir” dedi. Başkan Şayir, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi. 




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