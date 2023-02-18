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Berberler ve kuaförlerden depremzedelere ücretsiz tıraş

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından deprem bölgesine giden kuaför ve berberler, depremzede vatandaşları ücretsiz tıraş etti.

Berberler ve kuaförlerden depremzedelere ücretsiz tıraş

18 Şubat 2023 Cumartesi 22:50


 Depremin ardından bölgede çeşitli alanlardaki ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, destekler çerçevesinde bölgede insani ihtiyaç bulunduğunu belirtmiş, bu çağrıya odalar sessiz kalmamıştı. Kocaeli'den Hatay'a giden 45 berber ve kuaförün bulunduğu ekip için bölgede çadır kuruldu. Depremzede vatandaşlar Kocaelili kuaför ve berberler tarafından ücretsiz tıraş edildi. 45 kişinin yer aldığı ekip bir süre deprem bölgesinde kalarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek. 
 
  “Biz de bu acıyı yaşadık” 
 17 Ağustos 1999 depreminde kendilerinin de acı çektiğini ifade eden Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “İnsani yardım için Hatay’dayız. Buradaki insanları en iyi biz anlarız. 17 Ağustos 1999 depremini yaşadık. Bugün burada olma sebebimiz daha önce böyle bir acıyı yaşamış ve neye ihtiyaç olduğunu bildiğimiz içindir. Benimle birlikte Kocaeli Kuaförler Odası, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası ile Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası burada. Büyükşehir Belediyemizin kurduğu çadırda vatandaşlarımızı ücretsiz tıraş ediyoruz. Bir süre daha burada olacağız. Milletimizin bir daha böyle bir felaket yaşatmaması için dua ediyorum” diye konuştu. 
 
  “Gönüllü olarak vatandaşları ücretsiz tıraş ediyorlar” 
 Konuya ilişkin açıklama yapan Tahir Büyükakın ise, “Bölgedeki depremzedelerin berber ve kuaför ihtiyacı vardı. Odalarımızla görüştük. Sağ olsunlar tüm ekip ve ekipmanlarını toplayıp bir gün sonra bölgeye geldiler. Gönüllü olarak vatandaşları ücretsiz tıraş ediyorlar. Daha önce bu acıyı yaşayan bir kentiz. Esnafımızın bu duyarlılığına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi. 
  (MEC-ALI-Y) 
 
18.02.2023 16:24:35  TSI 
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