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Bu Çiçeklere Sonbaharda İlgi Arttı

- Sonbaharın en çok tercih edilen çiçekleri kasımpatı ve sıklamen oldu

Bu Çiçeklere Sonbaharda İlgi Arttı

08 Kasım 2023 Çarşamba 00:53

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kasımpatı ve sıklamen çiçeğine ilgi arttı. Bahçe ve balkonları renklendiren çiçekler, vatandaşların en çok tercih ettiği türler oldu. 
  Havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşların en çok tercih ettiği çiçekler kasımpatı ve sıklamen oldu. Sonbaharın getirdiği solgun ve sakin renklere karşı canlılık katan bu çiçekler, bahçe ve balkonları renklendiriyor. Kızılın iç ısıtan dokusuyla buluşan yanık turuncu ve parlak sarılar görsel şölen sunuyor. Kokularıyla hayran bırakan çiçekler, renkleriyle de etrafını güzelleştiriyor.  
  İzmit'te Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki peyzaj mağazasının sahibi Fuat Çalım, her bütçeye uygun çiçeğin bulunduğunu söyledi. Vatandaşların en çok tercih ettiği çiçekler hakkında bilgi veren Çalım, "En çok tercih edilen çiçek türlerimiz kasımpatı, sıklamen; salon bitkilerinden yukka, starliçe şuanda çok popüler bir ürün. Bunun gibi çok sayıda çiçek türümüz var. Kışın aldığınız çiçekler kış aylarına daha dayanıklı olduğu için daha çok tercih ediliyor. Daha canlı duruyorlar, yazlık çiçekler yazın daha çok tercih ediliyor. Kış aylarında malum soğuklar var. Bahar çiçeğini dışarıda tutamazsınız" dedi. 
 
  "Çok yıllık bitkilerin senede bir kez saksılarını büyütmek gerekiyor" 
  Çiçek bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Çalım, "Suyuna dikkat edeceksiniz. Saksılar hafif nemli olacak. Dikkat ederseniz bitkiler uzun ömürlü olur. Fakat bunların besinlerini de kullanmak lazım, aralıklarla besinlerini vermeniz gerekiyor. Saksılarını değiştirmeniz gerekiyor, bunun içinde kaliteli toprak ve gübre kullanırsanız bitkinizin ömrü uzun oluyor. Çok yıllık bitkilerin senede bir kez saksılarını büyütmek gerekiyor. Bunların saksıya göre gök budamaları yapılması gerekiyor. Müşterilerimize anlatıyoruz ve nasıl yapacaklarını gösteriyoruz" diye konuştu. 


İHA
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