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BURNU ÇÜRÜDÜ!

KULLANDIĞI İLAÇ TALİHSİZ KADININ BURNUNU ÇÜRÜTTÜ.

BURNU ÇÜRÜDÜ!

09 Şubat 2017 Perşembe 12:25

Ankilozan spondilit (omurgada hareket kısıtlılığına neden olan iltihaplı bir romatizma hastalığı) nedeniyle kullandığı ilacın ardından 37 yaşındaki kadının burnu çürümeye başladı.

Dünyadaki en saygın tıp dergilerinden biri olan The New England Journal of Medicine’de yayımlanan bu vakada 6 haftalık şişme ve ülser öyküsünün yanı sıra hastanın burnunda da kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak kabuklanma meydana geldi. Genç kadının burnundaki ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.
Üç haftalık bir tedavinin ardından ise kısmi iyileşme meydana geldi. Beş hafta sonra yapılan incelemede, kadının burnundaki çürümeye neden olan şeyin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.

Hastanın ankilozan spondilit hastalığı için kullandığı ilaçlar tamamen kesildi ve yerine başka ilaçlar reçete edildi. Yedi ay süren çeşitli tedavilerin ardından, hastanın burnundaki yara tedavi edildi.

Burundaki çürümeye yol açan iki organizmanın suda bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, hastanın bu organizmaları nereden kaptığını bilmediklerini ancak hastanın, hastaneye başvurmadan iki ay önce burun spreyi kullandığını ve düzenli olarak termal kaplıcaları ziyaret ettiğini söylediler.
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