Büyükşehir’in Mazot Desteğiyle; Tarlalar Sürülüyor, Ürün Bereketleniyor, Çiftçi Kazanıyor

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi teşvik ederek çiftçilerin gelir düzeyini arttırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal faaliyetlere destek amacı ile geçtiğimiz günlerde yapılan törende mazot kartlarını alan çiftçiler, kendilerine tanımlanan miktarda mazotlarını petrol istasyonlarından alıyor. Traktörüyle Kandıra ilçe merkezindeki petrol istasyonuna mazot almaya gelen çiftçilerden Mustafa Özder (52), “Böyle bir destekten dolayı Tahir Başkanımıza çok teşekkür ederim. Mazot desteği çiftçiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Mazotun sayesinde arazimizi sürüyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz” dedi. Destek kapsamında 16 bin çiftçiye toplamda 2 milyon 700 bin litre mazot veriliyor.

“MAZOT ÇİFTÇİ İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR”

Petrol istasyonuna Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mazot kartı ve traktörüyle yakıt almaya gelen Özder, “ÇKS’de ne kadar dönüm arazimiz varsa ona göre mazot veriliyor. Bizde bu verilen mazot ile ekimimizi yapıyoruz. Şu an biliyorsunuz sürüm zamanı, ekim zamanı geldiğinde de ekim yapıyoruz. Mazot desteklemesi de bizim için çok çok iyi oluyor. Mazot çiftçi için en önemli unsur. Sağ olsun Tahir Başkanımızın verdiği bu destekle mazot sıkıntımızı gidermiş oluyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“MAZOT OLMAZ İSE TARIM YAPAMAYIZ”

Traktörüyle mazot almaya gelen bir diğer çiftçi Ali Ustürk (72), “Başkanımızdan Allah razı olsun, böyle dar bir zaman bize böyle bir yardımda bulundu. Mazot olmaz ise tarım yapamayız” dedi. Bir diğer çiftçi Zülkif Efe (65) ise mazot yardımı ile çiftçilerin çok rahatladığını, tarımsal faaliyetlerini daha rahat yapabildiğini ve bu destekleri sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini aktardı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ÇOK MUTLU”

Başkan Büyükakın’ın elinden geldiği kadar tarıma destek verdiğini belirten Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Bizim için cansuyu, tarımda kalabilmemiz için elimizden tutuyor. Kandıralı çiftçiler adına kendisine teşekkür ediyoruz. Üretimimizde zorluklar var. Tahir başkanımızda bu zorlukları çok iyi etüt ettiği için de her zaman yanımızda olmaya devam ediyor. Son üç yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hibe projelerinin yüzde 80’i Kandıra’ya geliyor. Mazot desteği ise devletin vermiş olduğu ÇKS kaydına göre en düşükten yani iki dönümden son limit 40 dönüme kadar devam ediyor. Mazot miktarı 50 litreden 250 litreye kadar çıkıyor. Allah razı olsun bütün çiftçilerimiz çok mutlu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde başkanımız yine destek verir bizde mutlu bir şekilde tarlalarımızda üretim yapmaya devam ederiz” dedi.

İHA