banner936
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cankurtaranlar saniyelerle yarışıyor

Kocaeli sahillerinde son dönemde artan boğulma vakaları, can kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Sahillerde görev başında olan can kurtarma ekipleri, saniyelerle yarışarak boğulmalara müdahale ediyor.

Cankurtaranlar saniyelerle yarışıyor

28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18

  Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda meydana gelen boğulma vakaları cankurtaran ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmesini sağlamak için bölgede görev alan cankurtaran ekipleri adeta saniyelerle yarışıyor. Boğulma vakasına denizden yüzücülerle müdahale eden ekipler aynı zamanda deniz botları ile de vakaya hızlı bir şekilde müdahale ediyor.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde cankurtaran olarak görev alan Akut ekipleri, Kumcağız Plajında boğulma vakalarına karşı aktif görev yapıyor. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte, plaj ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Özellikle denizde oluşan kum çukurları, boğulma vakalarının en sık görüldüğü noktalardan biri haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, bu çukurlara girdiklerinde beklenmedik şekilde ayaklarının yere basamamasıyla panik yaşayabiliyorlar. Ayrıca, ters akıntılarla mücadele etmeye çalışmak da yorgunluğa yol açabiliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, boğulma riski ortaya çıkıyor. 
  Ekipler, vatandaşları bu tür risklere karşı bilinçlendirmek ve gerektiğinde anında müdahale etmek amacıyla sahillerde aktif olarak görev yapıyorlar. Yaz sezonunun sonuna kadar sürecek olan projeleri çerçevesinde, plajlardaki ziyaretçilere güvenli davranışlar konusunda rehberlik sağlamayı ve herhangi bir acil durumda hızlıca müdahale ederek can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. 
 
  “Karadeniz zor bir deniz bunun farkındayız” 
  AKUT ekip lideri Oktay Zafer, “2005 yılından beri bu projelerimize devam etmekteyiz. Bugüne kadar bin 100 vaka gerçekleşti. Burada sorumlu arkadaşlarımızla sabah görevimizi devraldıktan sonra arkadaşlarımız görev dağılımını gerçekleştiriyor. Sizin de tanık olduğunuz gibi bir boğulma vakası gerçekleşti. Görevini herkes doğru bir şekilde gerçekleştirdi ve vakamızı güvenli bir şekilde kurtardık. Karadeniz zor bir deniz bunun farkındayız. Buraya gelen vatandaşlarımızın denize dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hem akıntılar hem de çukurlar mevcut. Yüzmeyi bilmeyenler buna aldanıyor. Kuma bastığını zannederek ilerlerken yerde boşluk olduğunda paniğe kapılıyor ve bu daha çok aile olarak gerçekleşiyor. Hepsi birbirini tehlikeye atıyor. Cankurtaranlık özellikle o anda önem arz ediyor. Biraz önce de şahit olduğunuz gibi arkadaşlarımız başarılı bir şekilde müdahale ediyor. AKUT olarak 67 kurtarma gerçekleştirdik. Tabii sahilde görev alan diğer arkadaşlarımızın kurtarma sayıları da var. Yazın sonuna kadar bu sayı değişkenlik gösterebilir” dedi. 
 
  “Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz” 
  Plajda keyifli vakit geçiren ve cankurtaran ekiplerine teşekkür eden Seher Çimen, ”Geldik sizleri gördük, burada yanınıza oturduk. Gayet mutlu olduk, gayet memnunuz. Gözlemlediğimde son derece dikkatlisiniz. Sabahtan beri hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz” ifadelerini kullandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'nin çınarlarına özel ilgi Kartepe'nin çınarlarına özel ilgi
Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği yaşlıları unutmadı Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği yaşlıları unutmadı
Tarihi çınarlar bakıma alındı Tarihi çınarlar bakıma alındı
Şehrin bozuk yolları asfaltlanıyor Şehrin bozuk yolları asfaltlanıyor
8 yaşında düğünlerin vazgeçilmezi oldu 8 yaşında düğünlerin vazgeçilmezi oldu
Eğlence çocukların ayağına geliyor Eğlence çocukların ayağına geliyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kartepe'nin çınarlarına özel ilgi
Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden olan "Alo Evlat Sağlık Kulübü" ekipleri, tek başına yaşayan...

Haberi Oku