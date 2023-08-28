Cankurtaranlar saniyelerle yarışıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda meydana gelen boğulma vakaları cankurtaran ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmesini sağlamak için bölgede görev alan cankurtaran ekipleri adeta saniyelerle yarışıyor. Boğulma vakasına denizden yüzücülerle müdahale eden ekipler aynı zamanda deniz botları ile de vakaya hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde cankurtaran olarak görev alan Akut ekipleri, Kumcağız Plajında boğulma vakalarına karşı aktif görev yapıyor. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte, plaj ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Özellikle denizde oluşan kum çukurları, boğulma vakalarının en sık görüldüğü noktalardan biri haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, bu çukurlara girdiklerinde beklenmedik şekilde ayaklarının yere basamamasıyla panik yaşayabiliyorlar. Ayrıca, ters akıntılarla mücadele etmeye çalışmak da yorgunluğa yol açabiliyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, boğulma riski ortaya çıkıyor.

Ekipler, vatandaşları bu tür risklere karşı bilinçlendirmek ve gerektiğinde anında müdahale etmek amacıyla sahillerde aktif olarak görev yapıyorlar. Yaz sezonunun sonuna kadar sürecek olan projeleri çerçevesinde, plajlardaki ziyaretçilere güvenli davranışlar konusunda rehberlik sağlamayı ve herhangi bir acil durumda hızlıca müdahale ederek can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

“Karadeniz zor bir deniz bunun farkındayız”

AKUT ekip lideri Oktay Zafer, “2005 yılından beri bu projelerimize devam etmekteyiz. Bugüne kadar bin 100 vaka gerçekleşti. Burada sorumlu arkadaşlarımızla sabah görevimizi devraldıktan sonra arkadaşlarımız görev dağılımını gerçekleştiriyor. Sizin de tanık olduğunuz gibi bir boğulma vakası gerçekleşti. Görevini herkes doğru bir şekilde gerçekleştirdi ve vakamızı güvenli bir şekilde kurtardık. Karadeniz zor bir deniz bunun farkındayız. Buraya gelen vatandaşlarımızın denize dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hem akıntılar hem de çukurlar mevcut. Yüzmeyi bilmeyenler buna aldanıyor. Kuma bastığını zannederek ilerlerken yerde boşluk olduğunda paniğe kapılıyor ve bu daha çok aile olarak gerçekleşiyor. Hepsi birbirini tehlikeye atıyor. Cankurtaranlık özellikle o anda önem arz ediyor. Biraz önce de şahit olduğunuz gibi arkadaşlarımız başarılı bir şekilde müdahale ediyor. AKUT olarak 67 kurtarma gerçekleştirdik. Tabii sahilde görev alan diğer arkadaşlarımızın kurtarma sayıları da var. Yazın sonuna kadar bu sayı değişkenlik gösterebilir” dedi.

“Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz”

Plajda keyifli vakit geçiren ve cankurtaran ekiplerine teşekkür eden Seher Çimen, ”Geldik sizleri gördük, burada yanınıza oturduk. Gayet mutlu olduk, gayet memnunuz. Gözlemlediğimde son derece dikkatlisiniz. Sabahtan beri hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İHA