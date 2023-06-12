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Darıca, 100. Yıla Koştu

- 100. Yıl Darıca Koşusu, 600 kişinin katılımıyla gerçekleşti

Darıca, 100. Yıla Koştu

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:49

 Darıca ilçesinde 100. Yıl Darıca Koşusu, şölen havasında gerçekleşti. Yaklaşık 600 kişinin yarıştığı etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.   
  Kocaeli’de Darıca Belediyesi, 100. Yıl Darıca Koşusu ile sporseverleri buluşturdu. Darıca Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tempo Atletizm iş birliğinde düzenlenen koşu etkinliğine aralarında elit sporcular ve milli atletlerin de yer aldığı yaklaşık 600 kişi katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu ve WA yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşecek koşu renkli görüntülere sahne olurken sporseverler Bayramoğlu ve Balyanoz Koyu’nun eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. 
 
  Dereceye giren sporculara madalya takdim edildi 
  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli İl Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan da katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İl Spor Müdürü Yavaşer, önemli organizasyon için Darıca Belediyesi’ne teşekkür etti. Darıca’yı spor şehri yapmak adına canla başla çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tüm sporcuları tebrik ederek, “Türkiye yüzyılının başlangıcı olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel yılda düzenlediğimiz etkinliğimiz ile ilçemizin marka değerine katkı sunmak istiyoruz. Şehirlerin gelişmesi için sportif faaliyetlerin çok önemli rol oynadığını biliyoruz. Her yıl daha da geliştirerek bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.  
  Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleşirken, dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol üyeleri takdim etti. 


İHA
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