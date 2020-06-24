Gebze Çiçek Bahçesine Döndü

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:46
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla Gebze’yi adeta çiçek bahçesine çevirdi. Kenti mevsim çiçeklerine bezeyen ekiplerin yaptığı peyzaj çalışmaları oldukça güzel bir görüntü oluşturdu. Özellikle sahil bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar fotoğraf çektirmek isteyen Gebzelilerden büyük ilgi görüyor. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olan Gebzeliler, “Özellikle uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkınca böyle güzellikleri görmek insana iyi geliyor, ruhu tazeleniyor, mutlu oluyoruz. İnsanlar yeşile, çiçeğe hasret kaldı. Gerçekten çok hoş çalışmalar olmuş. Adeta bir sanat ifşa edilmiş. Çalışmalardan ötürü Gebze Belediyesini ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
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