Gebze'ye 4 mesire alanı kazandırılacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir tanesi Cumaköy’de olmak üzere 4 yeni mesire alanını ilçeye kazandıracaklarını ifade etti. Cumaköy’de devam eden çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Şu an Cumaköy sınırları içerisinde bulunan mesire alanının çalışmalarını incelemek için buradayız. Kırsal mahallelerimizde ilk defa Cumaköy mesire alanını sizlerle buluşturacağız. Burada ailenizle, çocuklarınızla güzel hafta sonu ve piknik havasını yaşamış olacaksınız. Gebze’nin ilk düzenli, tertipli, her türlü sosyal aktivitesi ile tamamlanmış mesire alanını sizlerle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.









İHA