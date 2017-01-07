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Gençsiad’dan kan bağışı!

GENÇSİAD Gebze Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle üyeler ve çalışanlarına yönelik Kan Bağışı Organizasyonu gerçekleştirecek.

Gençsiad'dan kan bağışı!

07 Ocak 2017 Cumartesi 12:18

 Gebze Genç İş Adamları Derneği bugün kan bağışı yapacak. GENÇSİAD Başkanı A.Lokman Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklama da, “Bugün saat 13.00’da Gebze Kızılay şubesinde GENÇSİAD olarak kan bağışında bulunacağız. Kan bağışı yapmak isteyen üyelerimizi bekleriz.” Diyerek “Unutmayalım ki, Bir gün sizin ve sevdiklerinizin de kan bağışına ihtiyacı olabilir” sloganıyla üyelerini ve çalışanlarını bu sosyal ve toplumsal sorumluluğa davet etti.

Selçuk Esmer GECAL

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