İç Anadolu Kültür Festivali

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali 11 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Belediye otoparkında saat 18.30 da başlayacak festivalde, Kırşehirliler Derneği, Yozgatlılar Derneği, Çankırılılar Derneği ve Tokatlılar Derneği adına yöresel sanatçılar sahne alacak. Ersan Demir, Emre Ayaydın, Sami Yalçın ve Orhan Koçyiğit yöresel eserlerle kulakların pasını silecek.