YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İç Anadolu Kültür Festivali

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali 11 Haziran Cumartesi gerçekleşecek. Belediye otoparkında saat 18.30 da başlayacak festivalde, Kırşehirliler Derneği, Yozgatlılar Derneği, Çankırılılar Derneği ve Tokatlılar Derneği adına yöresel sanatçılar sahne alacak. Ersan Demir, Emre Ayaydın, Sami Yalçın ve Orhan Koçyiğit yöresel eserlerle kulakların pasını silecek.

İç Anadolu Kültür Festivali

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:07

İç Anadolu Yöresel Dernekler Kültür Festivali’nde saatler 20.30’u gösterdiğinde sahneye çıkacak olan Ender Balkır, Serpil Sarı, Fikret Dolu ve Yıldırım Gömleksiz birbirinden güzel eserlerini Çayırova’lılar için söyleyecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuzçayırovaçayırova Belediyesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Müzede Resim Sergisi Müzede Resim Sergisi
Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak...
KOÜ’de Şenlik Başlıyor KOÜ’de Şenlik Başlıyor
KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması KO-MEK Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak İster misiniz? Sevdiklerinizin Adına Hatıra Ormanı Oluşturmak...
Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları Kocaeli’den Kartpostallık Kar Manzaraları
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Müzede Resim Sergisi
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Arkeoloji Müzesi, İzmit Muallim Naci A.L öğrencilerinin...

Haberi Oku