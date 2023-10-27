İGSAŞ, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Projeleriyle Gelecek Nesillere Kalıcı Eserler Armağan Ediyor

Türk tarım ve sanayi sektörünün güçlü oyuncusu İGSAŞ, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel alanda fark yaratan çalışmalara tam 52 yıldır aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlılığıyla bugüne kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren şirket, Cumhuriyetin 100. yılında da gelecek nesillere kalıcı eserler bırakma hedefiyle iki özel projeye daha imza attığını duyurdu.

Sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarıyla da bilinen İGSAŞ, Türk bilim adamı, buğday genetikçisi, taksonomisti ve ıslahçısı Mirza Gökgöl’ün 1935-1939 yılları arasında yazdığı “Türkiye Buğdayları” adlı 2 ciltlik eserin yeniden baskısının sponsorluğunu üstlendi. Tarım sektörü için akademik olarak oldukça önemli bilgilerin yer aldığı bu kitaplar, tüm sektör paydaşları ve gelecek nesillerin çalışmalarına rehberlik yapacak.

Scala Yayıncılık bünyesinde, Türkiye baskısının yapılacağı kitabın ilk cildinde Türkiye’nin iklim şartları, jeolojik yapısı, toprak teşekkülü, tarım alanları, zirai durumu, topraktan faydalanma şekilleri gibi genel değerlendirmeler bulunuyor. İkinci ciltte ise buğdayların genetik yapış, çeşitleri, morfolojik ve tipolojik özellikleri, tarihsel ve arkeolojik bulgulara göre anavatanı, bölgelere göre sınıflandırılması, yeni çeşitler ve son olarak buğday siyasetinin ana hatlarını incelemesi yer alıyor.

Prof. Dr. Emrah Sefa Gürkan’ın katkılarıyla “Tarımın 100 yılı” adlı mini bir belgeselin çekiminin de destekçisi olan İGSAŞ, bu çalışmayla aynı zamanda Türk tarımındaki köklü deneyimini paylaşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yayınlanacak belgeselde, 100 yıl önce Cumhuriyet’in kuruluşu sürecindeki tarımsal çalışmalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarımsal gelişmeler konusundaki Milli ekonominin temeli ziraattır anlayışı, söylemleri ve günümüzde kadar uzanan süreçte Türkiye’deki tarımsal gelişmelere ilişkin bilgi, belgeler izleyicilerle buluşturulacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kalıcı eserler armağan ediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatma ve Cumhuriyet’imizin değerlerini yeni nesillere aktarma vizyonuyla çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürüyoruz. ‘Tarımın 100 yılı’ mini belgeselimiz ve ‘Türkiye Buğdayları’ kitabımızla bu anlamlı yılda geleceğe kalıcı eserler armağan ediyoruz. Bu projelerimizin Türk tarım sektörünün yanın sıra gelecek nesillerin da çalışmalarına ışık tutacağına inanıyorum. Şehit ve Gazilerimizin de ailelerine bir vefa niteliği taşıyan projemizde, Samsun Terme’de şehit yakınları ve gazilerin fındık bahçeleri için gübre desteğinde bulunduk. Yola çıktığımız ilk günden bu yana Atamızın vasiyeti olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için de toplumsal değerlerimizi koruyan yatırımlara, sosyal sorumluluk projelerine ve sosyal girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“100. yılı yeni yatırımlarla kutluyoruz”

Cumhuriyeti kutlamanın en anlamlı yollarından birinin de üretmek ve çalışmak olduğunu belirten Ünal, “Atatürk’ün çizdiği ‘muasır medeniyetler’ arasına girmek için daha çok üretmemiz, daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Bu amaçla İGSAŞ’ın yeni yatırım kararları aldığını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kocaeli’de yapacağımız üre yatırımımızla yılda 560 bin ton olan üretim kapasitemize 630 bin ton ekleyip, yılda 500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. Amonyak tesisimizin yıllık kapasitesini, 400 bin artıracak bir diğer yatırımımızın yanı sıra Samsun’da 220 bin tonluk organomineral ve kompoze gübre tesisimiz, 2024 başında devreye girecek. Kütahya’da şu anda Türkiye’de üretilmeyen farklı, katma değeri yüksek bir gübre üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak İskenderun’da 250 bin ton kapasiteli kompoze gübre tesisi kuruyoruz.” şeklinde konuştu.