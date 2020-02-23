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"Kaplumbağalar" koruma altına alındı

Sosyal medyada satışa çıkarılan "kaplumbağalar" koruma altına alındı."Kaplumbağalar" koruma altına alındı

23 Şubat 2020 Pazar 18:23

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla satılmak istenen "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, el konularak koruma altına altındı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Satış ilanı verenle müşteri olarak görüşen ekipler, 8 "timsah yiyen" ve 4 "mah Koruma altına alınan kaplumbağalar yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

muzlu" kaplumbağa için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşarak bir araya geldi.

Satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu hayvanlara ekipler tarafından el konuldu. Koruma altına alınan kaplumbağalar yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında işlem başlatıldı ve 7 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.



AA
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