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Karamürsel'de Trafik Kazası

Karamürsel'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği LPG tüp yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Boş tüpler yola saçılırken, ulaşımı etkiledi. Hafif yaralanan sürücüye 112 Acil ekibi olay yerinde müdahalede bulundu

Karamürsel'de Trafik Kazası

09 Mart 2017 Perşembe 09:26

Kaza saat 03.00 sıralarında, D-130 Karayolu Altınkemer Mevkii'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden Recai Yüksel yönetimindeki 16 NUF 78 plakalı tüp yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyonun kasasında bulunan boş tüpler D-130 Karayolu'na döküldü. Hafif yaralanan Recai Yüksel, ihbar üzerine sevk edilen ambulansta yapılan tedavi ardından hastaneye gitmek istemediğini söyleyerek ambulanstan indi. Yol bir süre tek şeritten ulaşıma açık tutulurken, aracın ve tüplerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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