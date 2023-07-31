Kocaeli Siyasetini Buluşturan Düğün

6 gün arayla doğan gençlerin nikahı nicomedya parkta yapıldı. Çok sayıda siyasetçi ve iş insanı gençleri yanlız bırakmadı. Nikahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyarken, çifti protokol yalnız bırakmadı.Çokça nikah şahidinin olduğu düğüne Kocaeli milletvekili Cemil yaman, Kent konseyi başkanı Ali korkmaz, Karamürsel belediye başkanı İsmail Yıldırım, Körfez belediye başkanı Şener Söğüt, Derince belediye başkanı Zeki Aygün, Ak parti Karamürsel ilçe başkanı Sait Mete, AK parti Körfez ilçe başkanı Nurettin okutan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Hasan Aydınlık ve çok sayıda firmaların genel müdürleri ve iş sahipleri düğüne katıldı.Gençlere gebzegazetesi.com ailesi olarak bizde mutluluklar dileriz.