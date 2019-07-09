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Kurban satış yerleri hazır!

Gebze Belediyesi Kirazpınar’da bulunan kurban satış yerleri için müraacatları kabul etmeye başladı.

Kurban satış yerleri hazır!

09 Temmuz 2019 Salı 18:02


Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi’nde İZAYDAŞ yanında bulunan, kurban satış yerlerinin tahsisi için müraacatları kabul etmeye başladı.
Gebze Belediyesi’nden yapılan duyuruda kurban satış yerleri için başvuruların 8 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00 itibariyle başladığı ve 17 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.

Müracaatların ardından kura çekimi ise 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00’da Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi No:111 Mevlana Kapalı Pazar Alanında Kura çekimi yapılacak. Gebze Belediyesi’nin açıkladığı
Kurban satış yeri fiyatı; 1 Parsel 4.500,00TL

Halk Bankası Gebze Şubesi
Burhan Kandemir İBAN: TR700001200944700005000066

İşletme ve İştirakler Müdürü İRTİBAT TELEFONU: 0262 642 04 30 DAHİLİ: 3040-3042-3043-3044

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Anahtar Kelimeler
Kurban SatışıGebze
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