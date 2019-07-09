Kurban satış yerleri hazır!



Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi’nde İZAYDAŞ yanında bulunan, kurban satış yerlerinin tahsisi için müraacatları kabul etmeye başladı.

Gebze Belediyesi’nden yapılan duyuruda kurban satış yerleri için başvuruların 8 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00 itibariyle başladığı ve 17 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.



Müracaatların ardından kura çekimi ise 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00’da Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi No:111 Mevlana Kapalı Pazar Alanında Kura çekimi yapılacak. Gebze Belediyesi’nin açıkladığı

Kurban satış yeri fiyatı; 1 Parsel 4.500,00TL



Halk Bankası Gebze Şubesi

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