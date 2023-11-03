Marmara Deniziyle İlgili Önemli Uyarı:

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın: "Mevcut hal devam ederse bu denizin ölümüne sebep olunur" Marmara Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısında Marmara Denizi ve afetle mücadele konularına değinildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "MBB olarak önümüzdeki dönemde Marmara Denizi ile ilgili ilave aksiyon almamız zorunlu görünüyor. Susurluk ve Ergene havzalarından gelen kirlilik, peynir ve zeytin üreten firmaların sebep olduğu sıkıntılar, Karadeniz’den gelen kirlilik gibi konular var. Mevcut hal devam ederse bu denizin ölümüne sebep olunur. Ciddi aksiyonlar alıp bunu unutturmamalıyız" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2023 Yılı Olağan 2'inci Meclis Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yaptığı oturumda 5 yıllık dönem değerlendirildi. Toplantıda MBB 2024 yılı bütçesi, 2025-2026 yılları gelir-gider tahminleri ve 2024 yılı performans programı meclis üyelerinin onayına sunuldu.

"Bir tek göktaşı düşmedi diyebilirim"

Aniden gelişen birçok etkenle mücadele ettiklerini söyleyen Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "Göreve geldiğimizden bu yana kadar geçen 4,5 yıllık süreçte daha önceki dönemlerde yaşanmayan birçok şey yaşandı. Bir tek göktaşı düşmedi diyebilirim. Göreve geldik, gözümüzü açtık pandemi başladı. Bu hesapta olmayan bütçe harcamaları ve rutin işler için ayrılan işgücünün bölünmesine sebep oldu. MBB, Marmara Denizi etrafında yer alan belediyelerin oluşturduğu bir birlik. 1975’te Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ismiyle kurulmuştu. Müsilaj meselesinde kuruluş misyonuna uygun oldukça başarılı bir rol üstlendi" dedi.

"Denizi sadece müsilaj zamanında hatırlamamalıyız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürecin her noktasında bulunduklarını belirten Başkan Tahir Büyükakın, "MBB olarak önümüzdeki dönemde Marmara Denizi ile ilgili ilave aksiyon almamız zorunlu görünüyor. Susurluk ve Ergene havzalarından gelen kirlilik, peynir ve zeytin üreten firmaların sebep olduğu sıkıntılar, Karadeniz’den gelen kirlilik gibi konular var. Marmara Denizi; Karadeniz, Akdeniz, Ege gibi değil, geç zamanlarda ortaya çıkmış bir iç deniz. Mevcut hal devam ederse bu denizin ölümüne sebep olunur. Ciddi aksiyonlar alıp bunu unutturmamalıyız. Bu denizi sadece müsilaj zamanında hatırlamamalıyız. Tüm aktörleri harekete geçirmeliyiz" diye konuştu.

"İnsanları deprem değil, bina öldürür"

Afetler için somut ve zorluklara karşı kararlı adımların atılmasını gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Ne zaman kapımızı çalacağı belli olmayan bir deprem konusu var. Depreme hazırlıkla ilgili ayrı bir mesai harcanması, büyük bütçeler ayırılması gerekiyor. Yapılması gereken şeyler bazen çoğu kişinin rahatsız olacağı konular oluyor. Bir belediye başkanı olarak zor durumda kalabiliyorsunuz. Ancak buradaki ihmaller insanların ölümüne yol açabilir. Bu iş büyük veballi bir iş. Dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturmak, ateşten gömlek giymekle eş değer. İnsanları deprem değil, bina öldürür. En kısa sürede Marmara Bölgesi özelinde afet anı ve sonrasını yönetecek bir teşkilat kurmak, bölge genelinde bütüncül bir plan oluşturmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"121 proje ödülüne kavuştu"







MBB'nin iyi şehircilik uygulamalarını ödüllendirdiği Altın Karınca Ödüllerine de değinen Başkan Büyükakın, "MARUF’ta olduğu gibi güzel çalışmaların gündeme gelmesi, örnek alınması, teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi gerekiyor. Altın Karınca Ödülleriyle de belediyelerimizin iyi uygulama projelerini ve bu projelerin arkasındaki yetenekli ekipleri ödüllendirdik. 2020 ve 2022 yıllarında gerçekleştirdiğimiz bağımsız değerlendirmelerle toplamda 121 proje ödülüne kavuştu. Birbirimizden öğreneceğimiz, birlikte üretebileceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

İHA