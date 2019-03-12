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Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' Uyarısı

12 Mart 2019 Salı 08:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. 

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ile 4 derece azalacak ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 

Denizlerde ise Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.



AA
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