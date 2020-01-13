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Ömür ve Birsen ilk adımı attı!

Gebze Bölgesi’nin sevilen gazetecilerinden Ömür Kavran, evlilik yolunda ilk adımı, Yeni Çağ Tarihi alanında Yüksek Lisans tezi gerçekleştiren Birsen Şeker ile attı attı.

Ömür ve Birsen ilk adımı attı!

13 Ocak 2020 Pazartesi 20:10

 Uzun yıllar Gebze bölgemizde gazetecilik mesleğini icra eden, Bugün Darıca HospitalPark Hastanesi’nde sosyal medya yöneticisi olarak iletişim hayatına devam eden Kavran, hayatını Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ alanında “İstanbul Şeri'yye Sicilleri'nde Seyyidler (1700-1710)” konulu Yüksek Lisans tezi hazırlayan Birsen Şeker ile birleştirmeye hazırlanıyor. Giresun Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’nden Osman-Sultan Kavran çiftinin Gazeteci oğlu Ömür Kavran ile Batman Hasankeyf eşrafından (Merhum) Mehmet Ali-Şevkiye Şeker çiftinin biricik kızı Birsen Şeker’in nişan merasiminde dostları ve aileleri hayırlı olsun temennilerini iletiyoruz.
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