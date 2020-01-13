Ömür ve Birsen ilk adımı attı!

13 Ocak 2020 Pazartesi 20:10
Uzun yıllar Gebze bölgemizde gazetecilik mesleğini icra eden, Bugün Darıca HospitalPark Hastanesi’nde sosyal medya yöneticisi olarak iletişim hayatına devam eden Kavran, hayatını Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ alanında “İstanbul Şeri'yye Sicilleri'nde Seyyidler (1700-1710)” konulu Yüksek Lisans tezi hazırlayan Birsen Şeker ile birleştirmeye hazırlanıyor. Giresun Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’nden Osman-Sultan Kavran çiftinin Gazeteci oğlu Ömür Kavran ile Batman Hasankeyf eşrafından (Merhum) Mehmet Ali-Şevkiye Şeker çiftinin biricik kızı Birsen Şeker’in nişan merasiminde dostları ve aileleri hayırlı olsun temennilerini iletiyoruz.
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