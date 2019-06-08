banner430
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ormanya Valabilere Yuva Oldu

Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden Ormanya’ya getirilen 6 Valabi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde iyileştirme süreci başladı.

Ormanya Valabilere Yuva Oldu

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:19

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını elinde bulunduran Ormanya Doğal Yaşam Parkı; ailesini, eklediği yeni türler ve yeni doğumlarla büyütüyor. Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi(wallaby) kangurularının son durağı Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu. Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kontrolünde gerçekleşen süreçte Valabiler, Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. 

REHABİLİTE SÜRECİNE ALINDILAR

Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden 2 yetişkin dişi 2 yetişkin erkek ve 1 yavru Valabi kangurusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. İlk olarak Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde karantina sürecine alınan Valabiler için iyileştirme süreci başladı. Genel sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından doğaya ve yeni yaşam alanlarına uyumlarının gözleneceği Valabilerin, günlük kontrolleri veteriner hekimlerce devam edecek.

VALABİLER İÇİN 500 METRE KARELİK ALAN

Çocuk Hayvan Bahçesi’nde 500 metrekarelik bir alan hazırlanan Valabiler için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Toprak zemin üzerine hazırlanan alanda, kendi doğal yaşamlarına en uygun alan haline getirilmesi için büyük özen gösterildi. Yeşillendirme çalışmaları ile birlikte Valabilerin doyasıya gezebilecekleri geniş bir alan oluşturuldu.

6 KİŞİLİK GENİŞ BİR AİLE

İki yetişkin dişi, iki yetiştin erkek ve bir yavru Valabinin aileye katılmasıyla birlikte, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan tek Valabiye, geniş bir aile oldu. Oldukça eğlenceli vakit geçirecek olan aile, Ormanya’da ziyaretçilerini bekliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kuralar Yaklaşıyor Kuralar Yaklaşıyor
Denize Aktarmasız Ulaşım Denize Aktarmasız Ulaşım
Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Bayramda hava durumu nasıl olacak?
Cumaköy, iftarda buluştu Cumaköy, iftarda buluştu
Bataklığa saplanan leylek hayata döndü Bataklığa saplanan leylek hayata döndü
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Kuralar Yaklaşıyor
TOKİ tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli’de de yapılacak 800 sosyal konut için kura çekilişi yaklaşıyor

Haberi Oku