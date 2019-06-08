Ormanya Valabilere Yuva Oldu

Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden Ormanya’ya getirilen 6 Valabi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde iyileştirme süreci başladı.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanını elinde bulunduran Ormanya Doğal Yaşam Parkı; ailesini, eklediği yeni türler ve yeni doğumlarla büyütüyor. Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi(wallaby) kangurularının son durağı Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu. Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kontrolünde gerçekleşen süreçte Valabiler, Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.

REHABİLİTE SÜRECİNE ALINDILAR

Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nden 2 yetişkin dişi 2 yetişkin erkek ve 1 yavru Valabi kangurusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. İlk olarak Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde karantina sürecine alınan Valabiler için iyileştirme süreci başladı. Genel sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından doğaya ve yeni yaşam alanlarına uyumlarının gözleneceği Valabilerin, günlük kontrolleri veteriner hekimlerce devam edecek.



VALABİLER İÇİN 500 METRE KARELİK ALAN

Çocuk Hayvan Bahçesi’nde 500 metrekarelik bir alan hazırlanan Valabiler için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Toprak zemin üzerine hazırlanan alanda, kendi doğal yaşamlarına en uygun alan haline getirilmesi için büyük özen gösterildi. Yeşillendirme çalışmaları ile birlikte Valabilerin doyasıya gezebilecekleri geniş bir alan oluşturuldu.



6 KİŞİLİK GENİŞ BİR AİLE

İki yetişkin dişi, iki yetiştin erkek ve bir yavru Valabinin aileye katılmasıyla birlikte, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan tek Valabiye, geniş bir aile oldu. Oldukça eğlenceli vakit geçirecek olan aile, Ormanya’da ziyaretçilerini bekliyor.