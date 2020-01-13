Sağlıklı kalmanın sırları

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Feridun Kunak “Sağlıklı Beslenme ve Hastalıklardan Korunma” konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı.
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama “Bu gün burada Feridun hocamızdan çok değerli bilgiler alacağız. Allah sağlık ve sıhhatten ayırmasın. Şimdiden konferansın hayırlara vesile olmasını, tüm hastalarımıza da Allah’tan şifa diliyorum” dedi
HASTA İYİLEŞECEĞİNE İNANMALI
Dr. Feridun Kunak konferansında sağlıklı beslenmeyle alakalı Gebzelilere bilgiler verdi. Birçok hastalığın başında sağlıksız beslenme ve aşırı kiloların geldiğini ifade eden Kunak, “Şeker hastalarının yüzde sekseni aslında şeker hastası değil. Kiloya bağlı şeker var. Bunu kontrol etmek senin elinde. İlaçla şekeri dengelemek doğru bir şey değil. Yediklerinle şekeri dengeleyeceksin, perhiz yapacaksın. Bir de hasta hastalığını kabullenmeyecek. Hastalığı kabullenirsen iyileşemezsin. Onunla savaşacak ve iyileşeceğine inanacaksın. Önce hasta iyileşeceğine inanacak” ifadelerini kullandı.
200 KİŞİYİ ÜCRETSİZ MUAYENE ETTİ
Dr. Feridun Kunak konferansının sonunda Gebzelilerden gelen soruları da cevapladı. Yaklaşık iki saatlik bir konferansın ardından Dr. Feridun Kunak ismini Gebze Belediyesine kayıt ettiren iki yüz kişiyi ücretsiz muayene etti. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Op.Dr. M. Tufan Babayiğit’in “Tüp Bebek Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu konferansıyla devam edecek. Katılımcılar arasında yapılacak kurayla bir çifte tüp bebek tedavisinin hediye edileceği program 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Katlımın ücretsiz olduğu Gebze Kültür Sanat Etkinliklerine tüm Gebzeliler davetli.