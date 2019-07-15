Saklı Cennet keşfedilmeyi bekliyor

Şehrin gürültüsünden kaçıp kendini doğaya atmak isteyenler için şelalesi, akarsuyu ve yeşilin bütün tonları ile bir ‘cennet’ düşünün. Bu cennet sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’ne sadece 26 kilometre uzaklıkta. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş parkurları içerisinde yer alan ‘Serindere Kanyonu’ gizli kalmış doğa güzelliği ile doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

KOCAELİ’NİN DİBİNDE Kİ DOĞA CENNETİ

Yürüyüş tutkunları için ‘Doğal’ ve ‘Kültürel’ rotalarını 4 ana başlık altında toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa turizminde büyük atak yaptı. ‘Sanayi Başkenti’ konumunda olan Kocaeli, 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip 103 yürüyüş parkurları, trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Trekking ve Hiking tutkunlarının en gözde mekanları arasında Kocaeli’ne yakınlığı ile dikkat çelen ‘Serindere Kanyonu’ geliyor.

DOĞA TUTKUNLARI AKIN EDİYOR

‘Serindere Kanyonu’ Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı’nın üst kısmında yer alıyor. İzmit’e 26 kilometre uzaklıkta bulunan ‘Serindere Kanyonu’ doğaseverlerin ve yürüyüş tutkunlarının ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçüler ile doğa sporları tutkunları Serindere Kanyonu’na akın ediyor.

8 KİLOMETRELİK ŞELALELİ PARKUR

Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olan ‘Serindere Kanyonunda’ havuz şeklinde pek çok gölet bulunuyor. Burada yürüyüşe başlamadan baret ve kayalardan rahat geçebilmek için yürüyüş ayakkabılara ihtiyacınız olacak. 8 Kilometre uzunluğa sahip olan ‘Serindere Kanyonu’ yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 adet şelaleyi içerisinde barındırıyor. Her mevsimde farklı bir güzellik barındıran Serindere’ye gittiğinizde sizi gürül gürül akan şelale karşılıyor.







KANYONUN BÜYÜLÜ ATMOSFERİ

‘Serindere Kanyonunun’ başında doğal güzellikleri ve gürül gürül akan soğuk suyuyla doğa yürüyüşü yapmaya başlıyorsunuz. Macera dolu rotalarıyla yürüyüşlerin vazgeçilmez adresi olan parkur yer yer genişliği 3 metreye kadar düşüyor. Sarp kayalıklar arasından ilerleyerek, şelale ve çağlayanları, suyun derinleştiği bölgeleri geçtiğinizde kendinizi kanyonun etkileyici atmosferi içerisinde buluyorsunuz.

GİZLİ KALMIŞ DOĞAL HAVUZLAR

Kanyonu geçtiğinizde vadi biraz daha genişleyip dere kenarlarındaki patikalardan orman içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Yürüyüşünüzün ardından sizi küçük bir şelale ve soğuk suyu ile doğal bir havuz karşılıyor. Yaz sıcaklarında serinleyerek spor yapma imkanı veren Serindere Kanyonunun havuzlarında yüzebilirsiniz.

SERİNDEREYE’ NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Serindere'ye gitmek için TEM otoyolunu yada D-100 Karayolunu kullanabilirsiniz. TEM otoyolu üzerinden İzmit'e geldikten sonra Kandıra gişelerinden çıkış yaparak Yuvacık Barajı tabelasını takip ediyorsunuz. Yuvacık Barajı’na ulaştığınızda karşıya geçerek Tepecik mahallesine gidiyorsunuz. Tepecik mahallesine vardığınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Serindere Kanyonunu’ gösteren tabelalarını takip ederek parkurun başlangıç noktasına ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları tabelalandırılarak yürüyüş tutkunlarının hizmetine sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 Bin 500 Kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş güzergahlarını trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 Mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Mevcut parkurlarda göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliği taşıyor.

SANAYİ ALGISI ‘DOĞA’ İLE YIKILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kocaeli için düşündüğü sanayisi algısını Doğa turizmi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı doğa yürüyüşleri ile yıkıyor. “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi ile Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından gelen yürüyüş tutkunlarının sanayi algısını yıkıyor. Proje ile spor tutkunlarına sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin sanayinin gölgesinde kalan doğal güzellikleri tanıtılıyor.

ROTALAR 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin dağları, vadileri, kıyıları, kanyonları ekipler tarafından gezilerek fotoğraflandı. Kocaeli’nin ‘Doğal’ ve ‘Kültürel’ rotaları belirlenerek 4 ana başlık altında toplandı. Trekking tutkunları ile tematik Parkurlar, Hiking tutkunları için günübirlik yürüyüş parkurları, Kanyoning tutkunları için vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve Mountain Biking tutkunları için Dağ Bisikleti Parkurları belirlendi. Spor tutkunları için “Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları” kitabı ve “Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulaması oluşturuldu.

MOBİL UYGULAMA İLE PARKURLAR CEBİNİZDE

“Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulaması ile yürüyüş parkurları cebinizde. Uygulamayı “App Store” ve “Google Play” den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde Kocaeli’nin yürüyüş parkurlarına, parkurlar ile ilgili uzunluk, yol durumu, mesafe, tırmanış mesafesi gibi bilgilere bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama aynı zamanda yürüyüş parkurlarının fotoğraflarına ulaşma imkanı sağlıyor ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 360 derece gezebiliyorsunuz.