banner328
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SON NİKAH KIYILDI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ilçedeki 2017 yılının son nikah akdini gerçekleştiren Beyzanur & Emre çiftinin nikahını kıyarken, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

SON NİKAH KIYILDI

29 Aralık 2017 Cuma 15:05

Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak, bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarınaa şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu. 2017 yılının son nikah akdini gerçekleştiren Beyzanur & Emre çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Karabacak, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken, sağlam nesillerin yolunun aileden geçtiğine vurgu yaparak, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde bir evlilik temennisinde bulundu.

1452 ÇİFT “EVET” DEDİ

Darıca’da 2017 yılı içerisinde toplamda 1452 çiftin nikahı kıyılırken, 88 yabancı çiftte Darıca’da nikah kıydırarak mutluluğa “evet” dediler. 2015 yılı içerisinde hizmete açılan Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar bulunuyor. Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda yeni evli çiftlerin tercih ettiği mekanlar oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
2017nin Son NikahıSon NikahDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Prof. Dr. Sefa Saygılı Kitaplarını Anlatıyor 2 Prof. Dr. Sefa Saygılı Kitaplarını Anlatıyor...
Ballıkayalar'dan muhteşem sonbahar manzarası Ballıkayalar'dan muhteşem sonbahar manzarası
Sağanak Yağış Kocaeli'yi Vurdu Sağanak Yağış Kocaeli'yi Vurdu
Kocaeli İçin Yağış Uyarısı Kocaeli İçin Yağış Uyarısı
Yüksek nem hissedilen sıcaklığı artıracak Yüksek nem hissedilen sıcaklığı artıracak
Hafta sonunda hava nasıl olacak? Hafta sonunda hava nasıl olacak?
Yukarı Çık

banner330

Prof. Dr. Sefa Saygılı Kitaplarını Anlatıyor...
Psikiyatrist Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın hayatımıza yön veren kitapları

Haberi Oku