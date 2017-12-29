SON NİKAH KIYILDI

Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak, bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarınaa şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu. 2017 yılının son nikah akdini gerçekleştiren Beyzanur & Emre çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Karabacak, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken, sağlam nesillerin yolunun aileden geçtiğine vurgu yaparak, karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde bir evlilik temennisinde bulundu.

1452 ÇİFT “EVET” DEDİ

Darıca’da 2017 yılı içerisinde toplamda 1452 çiftin nikahı kıyılırken, 88 yabancı çiftte Darıca’da nikah kıydırarak mutluluğa “evet” dediler. 2015 yılı içerisinde hizmete açılan Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar bulunuyor. Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda yeni evli çiftlerin tercih ettiği mekanlar oldu.