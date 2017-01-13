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STRESE KARŞI ÖNLEMLER!

Psikolog Tanju Açıkgöz stresle baş etmenin yollarını her cuma sizin için köşemizde yazıyor. Merak ettiklerinizi acikgoztanju@gmail.com adresinden sorabilirsiniz.

STRESE KARŞI ÖNLEMLER!

13 Ocak 2017 Cuma 15:04

   Stres, insanlığın başlangıcından beri ruh sağlığını olumsuz etkileyen önemli etmenlerden biridir. İyi de havaların etkisi, ekonomik sıkıntılar, trafik yoğunluğu, her an karşılaştığımız sınavlar ve benzeri sorunlarımızın ardı arkası kesilmezken,  tüm bu olumsuzlukların sebep olduğu stresten nasıl uzak durabiliriz?  

  Birey uzun süreli bir strese maruz kaldığında, stresin belirtileri vücutta kırmızı alarm verir. Kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi, yorgunluk, ağlama ve öfke nöbetleri, kilo kaybı, iştahsızlık, uyku problemi gibi belirtiler stresin habercisi olabilir. Tüm bunlar insan vücudunda başka kötü hastalıklara da davetiye çıkarabilir.

Her hastalık gibi stresten de kurtulmanın, etkilerini azaltmanın yolları vardır!

Bunlar;

Beslenme, stresin etkilerinden korunmak için önemli bir yere sahiptir. 

-Kahvaltı öğününüzü atlamayın. 

-Asitli ve yapay gıdalardan uzak durun.  

-Düzenli olarak meyve tüketin. 

-Lif oranı yüksek gıdaları tüketmeyi tercih edin. 

-Kafein tüketimini sınırlandırın.

Olumlu ve pozitif düşünün.

Olaylara karşı pozitif ve olumlu taraflarından bakın.

Kendini Hazırlamak

Stresli bir olaya karşı kendinizi hazırlayın. Kendinizi hazırlamak stresin düzeyini azaltacak ve rahatlamanıza neden olacaktır.

Odak Noktalarınızı Değiştirin.

Stres yaşadığınız durumdan uzaklaşın. Size keyif veren ilgi ve yeteneklerinize yönelin.

Egzersizler Yapın 

Stres yaşadığınızda vücudunuz strese karşı otomatik tepkiler verecektir. Bu tepkileri kontrol etmek için nefes egzersizleri ve açık havada yürüyüşler yapın.

   Sonuç olarak stres hayatımızın değişilmez bir gerçeğidir. Ama baş edilemeyecek bir durum değildir. Stres sizi değil, siz stresi yönlendirin. Stressiz bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın. 

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