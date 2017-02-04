Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum Kampanyası

Türkiye tarihi, geçmişi ve doğal güzellikleri bakımından çok önemli bir bölge durumunda.

Bir çok uygarlığa ev sahipliği yapan binlerce yıllık tarihi geçmişi olan dört mevsimin aynı anda yaşandığı birçok endemik bitki türünün bulunduğu doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Türkiye'mizi yeteri kadar tanıtamıyoruz.









www.gebzegazetesi.com ve www.kocaeligebze.tv olarak 'TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM' kampanyası başlatarak tarihi eserlerimizi tanıtmak ve doğal güzelliklerimizi sevdirmek için yayınlar yapıyoruz. Bu çerçevede Kocaeli'nin en güzel bölgelerinden birisi olan Maşukiye Kartepe Tabiat Parkında bu hafta çektiğimiz belgesel görüntüleri, fotoğrafları ve bilgi notlarıyla sizleri başbaşa bırakıyoruz.



Kartepe Kuzuyayla Parkında Devr-i Alem

Tarihimizin ihtişamlı geçmişi ve Tabiatımızın muhteşem güzelliklerini nekadar biliyor ve seviyoruz.

Gelin hep birlikte kendimize bir iyilik yapalım.

Tarihimizi öğreniyor,

Tabiatı seviyorum.

Kampanyası başlatarak milli ve manevi tarihimizi öğrenip doğal güzelliklerimizi keşfederek önce kendimiz sonra da çocuklarımıza tarih ve tabiat sevgisi bilincini öğretelim.

Bu hafta sanayi kenti Kocaeli'nin Kartepe Kuzuyayla tabiat parkında tabiatın muhteşem güzelliklerini Devr-i Alem Belgesel Tv Programı olarak belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Dört metre karın olduğu ağaçların kardan beyaz gelinliklere büründüğü Kartepe Kuzuyayla tabiat parkını siz değerli arkadaşlarımı da gezerek, keşfedip sevmeye davet ediyorum.

Tarihimizi öğreniyor,

Tabiatı seviyorum.

Kampanyasına destek olmanızı istiyorum, unutmayalım ki