YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uçurtma Şenliği yarın başlıyor

İzmit Belediyesi'nin çocuklar için düzenleyeceği Uçurtma Şenliği yarın Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlıyor.

Uçurtma Şenliği yarın başlıyor

29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:18

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuklar için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Eğlence ve heyecan dolu anların yaşanacağı Uçurtma Şenliği yarın Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlıyor. Renkli uçurtmaların gökyüzünde danslarının izleneceği ve ailelerin bir araya gelerek güzel anılar biriktireceği Uçurtma Şenliğine tüm vatandaşları davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocuklarımız ve aileleri için hazırladığımız bu özel günde tüm İzmitlileri bekliyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Yavuz, Baş Tacımız Yaşlılarımızın Kimlik Kartlarını Evlerinde Teslim Etti Vali Yavuz, Baş Tacımız Yaşlılarımızın Kimlik...
Gebze Ailesi Piknikte Bir Araya Geldi Gebze Ailesi Piknikte Bir Araya Geldi
Dev projenin ilk kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı Dev projenin ilk kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı
1999'dan Kalan Hasarlı Binaların Yerine Modern Alan Oluşturuluyor 1999'dan Kalan Hasarlı Binaların Yerine Modern Alan...
Derince'de Çöp Konteynerleri Yıkanıyor Derince'de Çöp Konteynerleri Yıkanıyor
İzmit Körfezi’ndeki Dipten Diriliş Türkiye’de Ses Getirdi İzmit Körfezi’ndeki Dipten Diriliş Türkiye’de...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Vali Yavuz, Baş Tacımız Yaşlılarımızın...
Kimsesizlerin kimi olmak için çıktığı “Gönülden Gönüle” yolunda toplumsal hayatımızın en kıymetli...

Haberi Oku