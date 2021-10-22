Xiaomi Mi 11, iPhone 13 Mini ve iPhone 13 Pro Max'e Karşı

Her geçen gün akıllı telefonlar tarafından sunulan özellikler gelişmeye devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte geçmiş yıllarda sadece hayal edilebilen teknolojiler de artık gerçeğe dönüşüyor. Apple ve Samsung gibi uzun yıllardır hayatımızda olan akıllı telefon markalarının amiral gemi modellerinde görülen büyük atılımlar, markaların adından uzun bir süre boyunca bahsettiriyor olsa da son dönemlerde popüler hale gelen markalar da teknolojiye yön vermeye başlıyor. Xiaomi tarafından tasarlanan amiral gemi modeli Mi 11, ilk çıktığı dönemden bu yana hem tasarım hem de teknik detayları ile hayal gücümüzü şu anda bile zorlamaya devam ediyor. Peki, Xiaomi Mi 11 ile birkaç ay önce piyasaya çıkan iPhone 13 Mini ve iPhone 13 Pro Max arasındaki farklılıklar nelerdir?

Xiaomi Mi 11

Xiaomi’nin amiral gemi modeli olan mi 11, kullanıcılarına ekran çözünürlüğü, güvenlik prosedürleri, üst düzey özellik geliştirmeleri ve kamera kalitesi gibi birçok avantaj sunuyor. Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde profesyonel düzeyde çekimler yapmanıza imkan sağlayan Xiaomi Mi 11, fotoğrafçılık deneyimini biraz daha ileriye götürerek kendine özel filtreleri sayesinde artık film stüdyosunu da tamamen avucunuzun içine getiriyor. Sekiz farklı sinematik filtresi ile artık Xiaomi Mi 11 ile siz de videolarınız için doğru filtreyi çok daha kısa sürede keşfedebilirsiniz. Fotoğrafın tüm ayrıntılarını yakalamanıza yardımcı olacak 108 MP çözünürlüklü kamerası ile Xiaomi Mi 11, ultra gece modu ile karanlık ve loş ışıkta bile kusursuz fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor.

Çoğu üst ve orta segment akıllı telefonlardan farklı olarak Xiaomi Mi 11’in 120 Hz kare yenileme hızına sahip ekranı, neredeyse gerçek dünya ile benzer bir görüntü ve ekran deneyimi sunuyor. 480 Hz ekran tazeleme oranı ise profesyonel oyuncuların bile hayal edemeyeceği bir ekran kontrolü sağlıyor. 8 çekirdekli güçlü işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesi ile Xiaomi Mi 11, mobil oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor.

iPhone 13 Mini

Geçtiğimiz aylarda Apple tarafından tanıtımı yapılan ve aynı anda piyasaya sürülen iPhone 13 serisinin en ufak üyesi iPhone 13 Mini, tüm iPhone serisinin en hızlı ve güçlü deneyimini sunuyor. Apple tarafından özel olarak tasarlanana A15 çip setine sahip cihaz bu sayede iOS işletim sisteminin tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayarak kullanıcılara kusursuz bir kullanım deneyimi sunuyor.

Cihazın arka kamerasında yapılan geliştirmeler ile birlikte artık sinematik mod, TrueDepth kamera modunda da kullanılabiliyor. Tamamen gelişen kameralar ile mükemmel fotoğraflar çekmenizi sağlayacak olan iPhone 13 Mini geniş açısı sayesinde çok daha fazla ışık yakalıyor. Böylece çektiğiniz fotoğrafların daha gerçekçi bir hale gelmesi sağlanıyor. Ultra geniş kamera açısı ise karanlık ortamlarda çekeceğiniz fotoğraflarda daha fazla ayrıntının yer almasını sağlıyor.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max, serinin en yüksek özelliklere sahip cihazı olarak profesyonel mobil oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor. 6.7 inçlik geniş ekranı sayesinde kullanıcının ekrana çok daha rahat adapte olmasını sağlayan cihaz, çerçevesiz tasarımı ile çok daha konforlu bir kullanım sunuyor. ProMotion teknolojisi sayesinde iPhone 13 serisinde bulunan Super Retina XDR ekranın kalitesi de arttırılıyor. Böylece kullanıcıların ekranın her alanına çok daha rahat hakim olması ve cihaz üzerinde maksimum kontrole sahip olması hedefleniyor.

A15 Bionic çip seti sayesinde iPhone 13 Pro Max, bu zamana kadar üretilen en yüksek hızlı iPhone üyesi olma unvanını da taşıyor. 6 çekirdekli CPU işlemcisi, cihazın tüm performans gereksinimlerini karşılayarak iPhone 13 Pro Max’a hayat veriyor. Bununla birlikte cihazın ekran kalitesini ve mobil oyunlardaki oyun hızını maksimuma çıkartmak için iPhone 13 Pro Max’de 5 çekirdekli GPU işlemcisi ve 16 çekirdekli Neural Engine motoru kullanılıyor. Akıllı telefonlarda sık olarak karşılaşılan ekran çizilmesi ve benzeri sorunlar ise iPhone 13 Pro Max’in seramik takviyeli cam teknolojisi ile ortadan kaldırılıyor.

Xiaomi Mi 11’in teknik özellikleri ve tasarım detayları her ne kadar kullanıcıların büyük beğenisini kazanıyor olsa da üst düzey teknik özelliklere sahip iPhone 13 serisi akıllı telefonlar da kendi alanında büyük beğeni toplamış durumda. Siz de Android cihaz kullanmak yerine iOS ayrıcalıklarını hissetmek istiyorsanız iPhone serisinin en genç üyelerine bir şans verebilirsiniz.