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Yuvacık Meydanı Şekilleniyor

Başiskele'de inşa edilen Yuvacık Meydanının, tamamlandığında vatandaşların uğrak noktalarından biri olması planlanıyor.

Yuvacık Meydanı Şekilleniyor

26 Ekim 2023 Perşembe 11:37

 Yeşiliyle ve mavisiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi haline gelen Başiskele'de artan nüfusa bağlı olarak ortaya çıkan hızlı kentleşmenin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli projeler yapılıyor. Bu çerçevede, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de bulunan semt meydanları projeleri tek tek kente kazandırılıyor. 
 Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanının ardından Yuvacık Semt Meydanı çalışmalarında da sona geliniyor.  1300 metrekare alan üzerine inşa edilecek semt meydanının zemin kaplaması yapılıyor. Tüm çalışmalar tamamlandığında içerisinde Osmanlı mimarisinde çeşme, 100 kişilik amfi, 15 araçlık otopark ve dinlenme alanları yer alacak. 




İHA
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