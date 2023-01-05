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100 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, 100 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

100 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

05 Ocak 2023 Perşembe 13:03

 Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan&nbsp;100 düzensiz göçmen bugün İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.  
            


İHA
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