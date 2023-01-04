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51 düzensiz göçmen yakalandı

Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalandı.

51 düzensiz göçmen yakalandı

04 Ocak 2023 Çarşamba 22:26

  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evde düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler,  2 Ocak'ta eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde 20 erkek, 13 kadın ve 18 çocuk olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen ve göçmenleri organize eden 2 şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 
 


İHA
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