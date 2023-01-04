Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evde düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler, 2 Ocak'ta eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde 20 erkek, 13 kadın ve 18 çocuk olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmen ve göçmenleri organize eden 2 şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

İHA