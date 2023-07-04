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Av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırarak dehşeti yaşattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, cami önünde av tüfeğiyle vurularak yaralanmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde şüphelinin av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırdığı anlar yer aldı.

Av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırarak dehşeti yaşattı

04 Temmuz 2023 Salı 11:23

Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Kuruçeşme Merkez Camii önünde 2 Temmuz'da meydana gelen olayda, Y.Ç. ile A.Ü. arasında kahvehanede çıkan tartışma dışarıya taşmış, A.Ü. evinden aldığı av tüfeğiyle, Y.Ç.’yi cami önünde bacağından vurarak yaralamıştı. A.Ü. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, Y.Ç. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Cami önündeki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, A.Ü.’nün av tüfeğiyle cami önüne bulunan Y.Ç.'yi tehdit ettiği, bir kişinin ise A.Ü.'yü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Aynı zamanda görüntülerde, yaralı halde yere yatan Y.Ç.'nin etrafına vatandaşların toplandığı ve ambulansın geldiği anlar yer aldı.


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