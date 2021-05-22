banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Basın Duyurusu

Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda;

Basın Duyurusu

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48

 21.05.2021 günü İlimiz Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen araçta yapılan arama işleminde;

110.000 adet sahte TAPDK bandrollü boş makaron,

280.000 adet TAPDK bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır.   

             

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                    

          KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı Gebze'de cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi...
Kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi Kaçak sigara operasyonunda 390 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de oluşturulan özel ekip iz sürerek faili meçhul cinayetleri aydınlatıyor Kocaeli'de oluşturulan özel ekip iz sürerek faili...
Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye cezai işlem yapıldı Kocaeli'de bayramda havaya ateş açan 14 kişiye...
Kocaeli'de devrilen tırın şoförü öldü Kocaeli'de devrilen tırın şoförü öldü
Kartepede otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kartepede otomobil elektrik direğine çarptı: 1...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de cipin bariyere çarpması sonucu 1 kişi...
Alınan bilgilere göre, F.O. idaresindeki 34 AS 8708 plakalı cip, D-100 kara yolu Ankara istikameti Sultan Orhan...

Haberi Oku