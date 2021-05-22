Basın Duyurusu

21.05.2021 günü İlimiz Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen araçta yapılan arama işleminde;
✓110.000 adet sahte TAPDK bandrollü boş makaron,
✓280.000 adet TAPDK bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ