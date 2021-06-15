BASIN DUYURUSU

Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 8.412 kişinin talebi karşılanmış,
v Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 9 kişiye idari işlem yapılmış, yasağı ihlal eden 3 kişiye Adli işlem yapılmıştır.
v 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 9.435 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
v COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17.012 iş yeri, 15.682 kez denetlenmiş, 483 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
v Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 127.780 şahıs sorgulanmış, 438 aranan şahıs yakalanmış, 12.924 iş yeri kontrol edilmiş, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 51 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 542 kişiye idari işlem yapılmış,
v 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 82 talep yerine getirilmiş,
v Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 42.487 araç kontrol edilirken, 63.951 şahıs sorgulanmıştır.
v Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 420 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ