Kocaeli'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'de şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi. İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış Tevrat'ın hangi döneme ait olduğu ise henüz tespit edilemedi.

Olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.

İHA