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Ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

- Şüphe üzerine durdurulan araçtan, tarihi eser olduğu değerlendirilen Tevrat çıktı

Ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

25 Ocak 2023 Çarşamba 20:24

Kocaeli'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi.  
 Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'de şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve muhafaza kabı ele geçirildi. İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış Tevrat'ın hangi döneme ait olduğu ise henüz tespit edilemedi.  
 Olaya ilişkin adli tahkikat başlatıldı.  


İHA
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