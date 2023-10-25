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Çocuğu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürmüşlerdi: 8 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir çocuğu kalbinden bıçaklayarak öldüren, diğerini ise yaralayarak kaçan 8 şüpheli yakalandı.

Çocuğu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürmüşlerdi: 8 Şüpheli Yakalandı

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:30

  Olay, dün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 210 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 16 yaşındaki Rıdvan Saygın, kalbinden, olayı ayırmaya çalışan arkadaşı da bacağından bıçaklandı. İki çocuk kanlar içinde yere yığılırken olaya karışan grup, kaçarak uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Rıdvan Saygın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.




İHA
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