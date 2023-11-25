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Feci kazada hayatını kaybeden kızına son bakış

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutuna öylece bakakaldı. Anne Serpil Altuntaş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun depremde vefat ettiği öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden kızına son bakış

25 Kasım 2023 Cumartesi 16:42

Kaza, dün Halıdere Mahallesi D-130 Karayolu Halıdere Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı Volvo marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'ın üzerinden, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen tır geçti. 100 metre sürüklenen Altuntaş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Dersten çıkan ve eve dönüş yolunda kaza geçiren Altuntaş'ın anne ve babası olay yerinde gözyaşlarına hakim olmadı. İlçedeki özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan otomobil sürücüsü U.K.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

Acılı baba kızının tabutunun başında kalakaldı

Aile tarafından bugün teslim alınan Tuğçe Altuntaş’ın cenazesi, Halıdere Mahallesi'nde bulunan Halıdere Merkez Camii'ne getirildi. Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutuna öylece bakakaldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kız çocuğu, Halıdere Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Öte yandan, anne Serpil Altuntaş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun, 17 Ağustos 1999 depreminde vefat ettiği ortaya çıktı.








İHA
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