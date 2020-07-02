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Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kapkaç yöntemiyle araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Gebae'de araçtan kapkaçla para çalan 6 zanlı tutuklandı

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:18

18 Şubat'ta bir vatandaşın banka şubesinden çektiği 88 bin liranın aracından gasbedilmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda şüphelilerin eşkali güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Ekiplerin 30 Haziran'da Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden V.P'nin 41, G.B'nin 8, Y.P'nin 10, D.P'nin 15, Ö.P'nin 29 ve E.P'nin ise 41 hırsızlık, kapkaç, yağma gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek ve 4 fişek, 1 tabanca ve tabancaya ait 49 mermi ile 1 bıçak ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



AA
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