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Gebzede Motosiklet Çalan Hırsızı Tekmeyle Durdurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp kaçan şahsı bir vatandaş tekme atarak durdurdu. Motosikletten düşerek yaralanan hırsız hastaneye kaldırıldı.

Gebzede Motosiklet Çalan Hırsızı Tekmeyle Durdurdu

04 Haziran 2023 Pazar 20:52


  Olay, Gebze ilçesi kent meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. isimli şahıs, yabancı uyruklu A.A.'nın 41 MA 5509 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı. Motosikletinin çalındığını gören A.A., 'Hırsız var' diyerek koşmaya başladı. Olayı gören bir vatandaş, motosikletle seyir halinde olan hırsıza tekme attı. Motosikletten düşen ve başını duvara vuran B.A. yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hırsız tedavisinin ardından gözaltına alındı. 
  Olayı gören Eren Can Berkcan, "Motosiklet sahibi, 'Hırsız var' diye bağırıyordu. O sırada 17 yaşındaki çocuk motosiklete tekme attı. O sırada hırsız motosikletten düşerek kafasını duvara çarptı" dedi. 
                                


İHA
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