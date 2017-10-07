Gebze'de Trafik Kazası!

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:14
Kaza bugün Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.34 AF 8653 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 41 T 3221 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Hızını alamayan araç bir işyerinin bahçesinden içeriye girerek son anda durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla soruşturma başlattı.
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