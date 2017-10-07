banner212
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Trafik Kazası!

Gebze’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir araç iş yerinin bahçesine daldı.

Gebze'de Trafik Kazası!

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:14

Kaza bugün Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.34 AF 8653 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 41 T 3221 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Hızını alamayan araç bir işyerinin bahçesinden içeriye girerek son anda durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okulda başına demir saplandı! Okulda başına demir saplandı!
Fabrikada çalışan 43 işçi zehirlendi Fabrikada çalışan 43 işçi zehirlendi
İki grubun kavgasında silahlar konuştu İki grubun kavgasında silahlar konuştu
Boş arazide ceset bulundu! Boş arazide ceset bulundu!
Minibüs, emniyet şeridindeki kamyonete çarptı Minibüs, emniyet şeridindeki kamyonete çarptı
Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok Kocaeli'de uyuşturucuya geçit yok
Yukarı Çık

banner149

Okulda başına demir saplandı!
Gebze'de başına metal askı saplanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Haberi Oku