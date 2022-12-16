Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıKocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. 16 Aralık 2022 Cuma 13:55 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan Ü.U'nun saklandığı adresi belirledi. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş