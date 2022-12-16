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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16 Aralık 2022 Cuma 13:55

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan Ü.U'nun saklandığı adresi belirledi.
Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


AA
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