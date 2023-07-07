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İki Gün Önce Tartıştığı 63 Yaşındaki Şahsı Sırtından Bıçakladı

İzmit ilçesinde bir kişi iki gün önce tartıştığı şahsı bugün sırtından bıçakladı.

İki Gün Önce Tartıştığı 63 Yaşındaki Şahsı Sırtından Bıçakladı

07 Temmuz 2023 Cuma 11:52

  
  Olay, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki gün önce aralarında tartışma yaşandığı öğrenilen G.D. ile H.Ö. bugün karşı karşıya geldi. Bu kez ikili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında H.Ö., cebindeki bıçağı çıkararak 63 yaşındaki G.D.’yi sırtından bıçakladı. G.D., kanlar içinde yerde kalırken H.Ö. ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan G.D., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


İHA
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