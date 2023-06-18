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Kazada Otomobilde Sıkışan İki Kız Kardeşi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Gebze ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki kız kardeş araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan iki kız kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada Otomobilde Sıkışan İki Kız Kardeşi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

18 Haziran 2023 Pazar 17:27

  Kaza, Gebze ilçesi D-100 kuzey yanyol Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Y.İ. idaresindeki 41 T 3062 plakalı ticari taksi ile E.E. idaresindeki 41 AOF 709 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde iki araç da savrularak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan E.E. ve Y.E. isimli iki kız kardeş itfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ticari taksideki şoför ve yolcular ise kazayı burunları kanamadan atlattı. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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