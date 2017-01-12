Kazada yaralandı, yaşamını yitirdi

Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Osman Önder tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kartepe Maşukiye ikamet eden İnşaat Ustası Recep Önder ve Emine Önder’in 3 çocuğundan biri olan Osman Önder(30), Maşukiye’de 6 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Kocaeli VM Medical Park Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hayati tehlikesini atlatamayan Osman Önder, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Osman Önder’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Maşukiye Soğuksu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.