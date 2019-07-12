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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Valilik Kocaeli genelinde gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kamuoyuyla paylaştı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

12 Temmuz 2019 Cuma 10:59

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Karamürsel İçesi Tahtalı Mahallesi ormanlık arazisinde, esrar maddesi elde etmek maksadıyla yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgileri elde edilmiştir. 09 Temmuz 2019 günü bahse konu ormanlık arazilerde yapılan arama tarama faaliyetlerinde, Köyüstü Mevkiinde (186) kök, Açmalar Mevkiinde (236) kök, Köyaltı Dereyatağı Mevkiinde (3253) kök ve Dereyatağıüstü Mevkiinde (500) kök olmak üzere toplam (4.175) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.    

Foto: AA
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Anahtar Kelimeler
Uyuşturucu OperasyonuKocaeliKenevir
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