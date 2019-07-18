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Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:49

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamayla, il genelinde yapılan uygulamalar neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kamuoyuyla paylaştı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalar neticesinde (08.07.2019/15.07.2019) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeleri açıkladı. Açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucunda 484 gr 77 mg Esrar, 34 gr 70 mg Skunk, 23 gr 5 mg Sentetik Kannabinoid, (Bonzai), 25 adet Ecstasy,   325 gr Eroin, 18 gr 17 mg Metamfetamin, İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı uygulamalarda ise 4.433 kök kenevir bitkisi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.


Karamürsel'de drone ile tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda drone ile yapılan aramalarda tespit edilen tarlalarda ekili 3 bin 462 kök kenevir bitkisi imha edildi.  Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi altı ve üstü mevkilerinde narkotik gezi planı kapsamındaki drone ile havadan yaptıkları çalışmalar sonucunda ormanlık alanda 2 ayrı bölgede ekili kenevir bitkileri olduğunu belirledi.  Daha sonra karadan ekili alanlara ulaşan ekipler, ormanlık alanda oluşturulan tarlalarda 3 bin 462 kök kenevir ele geçirdi. 

Sökülen kenevir bitkileri, savcılık talimatı ile Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA

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