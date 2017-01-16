Not bırakıp, intihara kalkıştı

Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak adresinde meydana geldi. İddialara göre; 51 yaşındaki Seyid Ahmet Ç. odasında kendisini asarak intihara kalkıştı. Bu sırada kızı M.Ç. odaya girdiğinde babasını asılı halde gördü. Kızın çığlık atması üzerine çevre sakinleri eve koştu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, Seyid Ahmet Ç. ipten indirildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sonrasında şahıs ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY BU EVDE MEYDANA GELDİ

NOT BIRAKTI

Öte yandan şahsın intihar etmeden önce not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notta; Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı ve kendi isteğiyle yaşamına son vermek istediği yönünde ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca yine aynı notta borçları bulunan birkaç kişinin ismiyle birlikte miktarlarının yazıldığı ve ödenmesini istediğiyle alakalı ifadeler yer aldı. Seyid Ahmet Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.