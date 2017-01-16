ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Not bırakıp, intihara kalkıştı

İzmit’te meydana gelen olayda 51 yaşındaki Seyid Ahmet Ç. isimli şahıs intihara kalkıştı

Not bırakıp, intihara kalkıştı

16 Ocak 2017 Pazartesi 22:14

 

Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak adresinde meydana geldi. İddialara göre; 51 yaşındaki Seyid Ahmet Ç. odasında kendisini asarak intihara kalkıştı. Bu sırada kızı M.Ç. odaya girdiğinde babasını asılı halde gördü. Kızın çığlık atması üzerine çevre sakinleri eve koştu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, Seyid Ahmet Ç. ipten indirildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sonrasında şahıs ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

OLAY BU EVDE MEYDANA GELDİ

 

NOT BIRAKTI

Öte yandan şahsın intihar etmeden önce not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notta; Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı ve kendi isteğiyle yaşamına son vermek istediği yönünde ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca yine aynı notta borçları bulunan birkaç kişinin ismiyle birlikte miktarlarının yazıldığı ve ödenmesini istediğiyle alakalı ifadeler yer aldı. Seyid Ahmet Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Not BırakıpIntihara Kalkıştı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Seyir halindeki otobüs alev aldı Seyir halindeki otobüs alev aldı
İnternet dolandırıcılarına dikkat! İnternet dolandırıcılarına dikkat!
İşçi servisi devrildi: 11 kişi hastanelere taşındı! İşçi servisi devrildi: 11 kişi hastanelere taşındı!
İşçilerin maaşlarını gasp ettiler! İşçilerin maaşlarını gasp ettiler!
Kocaeli’deki ilk FETÖ duruşması yapıldı Kocaeli’deki ilk FETÖ duruşması yapıldı
Yukarı Çık

banner191

banner190

Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen...

Haberi Oku